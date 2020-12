Suazo: «Mancini e Mou hanno dimostrato che si può vedere il calcio in maniera diversa» (Di sabato 19 dicembre 2020) David Suazo ha parlato in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali dell’Inter e andata in onda su DAZN per la nuova puntata di Inter Fùtbol Club David Suazo ha parlato in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali dell’Inter e andata in onda su DAZN. Queste le parole dell’ex attaccante nerazzurro. TABAREZ Mancini MOURINHO – «Sono tre nomi vincenti. Ognuno ha le sue caratteristiche anche Tabarez, il Maestro, è stato il mio primo allenatore al Cagliari, mi ha aiutato tantissimo perché trovarti in un paese nuovo e trovare un allenatore che può spiegarti bene è molto bello e ho grande riconoscenza nei suoi confronti. Dopo Mancini che mi voleva a tutti i costi all’Inter e Mourinho. Sono due vincenti che hanno dimostrato che il calcio si ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Davidha parlato in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali dell’Inter e andata in onda su DAZN per la nuova puntata di Inter Fùtbol Club Davidha parlato in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali dell’Inter e andata in onda su DAZN. Queste le parole dell’ex attaccante nerazzurro. TABAREZMOURINHO – «Sono tre nomi vincenti. Ognuno ha le sue caratteristiche anche Tabarez, il Maestro, è stato il mio primo allenatore al Cagliari, mi ha aiutato tantissimo perché trovarti in un paese nuovo e trovare un allenatore che può spiegarti bene è molto bello e ho grande riconoscenza nei suoi confronti. Dopoche mi voleva a tutti i costi all’Inter e Mourinho. Sono due vincenti cheche ilsi ...

Suazo: "Mancini e Mourinho due vincenti in modo diverso. L'Inter…"

David Suazo, ex giocatore dell'Inter, ha ricordato la sua avventura in nerazzurro sottolineando la differenza tra Mourinho e Mancini.

