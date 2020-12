Su Navalny Putin mostra le sue debolezze Ecco perché

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Mentre parlava in onda su Rossiya 24 – canale all news statale – il presidente russo Vladimirha detto che il sito di investigazione Bellingcat e Alexei Navanly devono per forza essere collegati alla Cia, “altrimenti non sarebbero riusciti a ottenere quelle informazioni”. Si riferiva alle informazioni che il sito ha pubblicato sull’avvelenamento – ad agosto – del leader della lotta alla corruzione russa: un’ampia ricostruzione che incastra l’Fsb (l’agenzia di intelligence interna erede del Kgb). Di fattonon smentisce quella ricostruzione – anche se poi ci gira intorno con frasi come “se fossero stati i nostri avrebbero portato la cosa a buon fine” – ma accusa il sito e l’attivista politico di essere amici dell’intelligence statunitense. Un rigurgito tipico dei regimi autoritari che nel momento in cui ved0no esposte pubblicamente le loro ...