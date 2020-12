Stretta di Natale | Bonaccini | ' Meglio evitare la zona rossa fino all' Epifania'

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Al Governo i presidenti di Regione continuano a chiedere "qualche piccola deroga agli spostamenti", magari per il giorno di"perche gli anziani rimangano veramente soli"

FratellidItalia : #Meloni: 'Tra poco conferenza stampa di #Conte su nuovo #DPCM. Se confermata stretta sul #Natale mi aspetto che dic… - Agenzia_Ansa : #Natale Il ministro Francesco Boccia conferma: 'Sarà un #Natale a #casa, chi pensa a #cenoni e #feste sbaglia' Il… - Agenzia_Ansa : #Natale E' allarme #esodo nel weekend prima della stretta. Sold out le #Frecce milano-Napoli. #Traffico congestiona… - ChiodiDonatella : RT @GiancarloDeRisi: Natale, il Cdm vara la nuova stretta. Delirio del governo: Italia in rosso dal 24 dicembre al 6 gennaio. Il coprifuoco… - serenel14278447 : Il premier : «La situazione è difficile, si teme un’impennata di contagi» -

Ultime Notizie dalla rete : Stretta Natale

Roma - Arriva il decreto di Natale: l'Italia sarà rossa per tutti i festivi e prefestivi fino alla Befana, con i negozi, i bar e i ristoranti chiusi e il divieto di uscire da casa propria se non per m ...“Il virus circola, dobbiamo intervenire”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustrando le misure previste dal Decreto Natale che introduce una stretta nelle imminenti festività.