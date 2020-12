Stella di Betlemme | occhi puntati al cielo | ecco quando si vedrà a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 2020 sta per finire (e per fortuna, visto che dai primi mesi dell’anno stiamo tutti affrontando un’emergenza sanitaria senza eguali), ma potrebbe regalarci anche una piccola sorpresa. Tutti con gliverso ilperché a Natale potremmo avvistare ladi, per la prima volta dopo ben 800 anni. Stando a quanto riporta la rivista Forbes, gli avvisamenti ci potrebbero essere per tutto il mese di dicembre, ma soprattutto lunedì 21, giorno del solstizio invernale. Il 21 dicembre i pianeti, Giove e Saturno, come spiegò Keplero nel 1614, si potrebbero allineare e questo apparente avvicinamento creerebbe neluno spettacolo sorprendente. Molto simile a quel fenomeno astronomico che, secondo il racconto del Vangelo secondo Matteo, guidò i Magi a fare visita a ...