Stefano Lucchini è il nuovo presidente della Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Consiglio di Amministrazionepere al(ABI) nominacomeIl Consiglio di Amministrazionepere al, costituita dall’ABI, ha nominato il Dottor, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, come, riconfermando l’Avvocato Corrado Sforza Fogliani,di Assopopolari, per la carica di Vice. Compongono il ...

CorriereQ : Banche: Feduf, Stefano Lucchini nominato presidente - CorriereCitta : Educazione finanziaria, Stefano Lucchini nuovo presidente della Feduf - princigallomich : Educazione finanziaria, Stefano Lucchini nuovo presidente della Feduf - nestquotidiano : Educazione finanziaria, Stefano Lucchini nuovo presidente della Feduf - IlModeratoreWeb : Educazione finanziaria, Stefano Lucchini nuovo presidente della Feduf - -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Lucchini

Il Tempo

MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio, costituita dall’ABI, ha nominato Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and Ex ...Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, è stato nominato Presidente della Fondazione per l'Educazione finanziaria costituita dall'Abi. (ANS ...