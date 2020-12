Star Wars: è morto Jeremy Bulloch, l'originale attore dietro il casco di Boba Fett (Di venerdì 18 dicembre 2020) Brutte notizie per i fan di Star Wars. Si è spento all'età di 75 anni il grande Jeremy Bulloch, attore noto per aver interpretato Boba Fett in Episodio V - L'impero colpisce ancora e Episodio VI - Il ritorno dello Jedi. Leggi su nospoiler (Di venerdì 18 dicembre 2020) Brutte notizie per i fan di. Si è spento all'età di 75 anni il grandenoto per aver interpretatoin Episodio V - L'impero colpisce ancora e Episodio VI - Il ritorno dello Jedi.

Agenzia_Ansa : Cinema: morto Jeremy Bulloch, Boba Fett nei primi 'Star Wars' - OperaSpaziale : Un anno fa usciva Star Wars Episodio 9: L'Ascesa di Skywalker. Ecco come avrebbe dovuto essere secondo la sceneggia… - winteriscomving : ALLOOOORA volevo iniziare Star Wars perché 1) VA FATTO e 2) mi turba non capire tutte le battute divertenti che fan… - lizziemcgayire : Basta finita la maratona dei film di Natale mi rivedo tutti gli Star Wars e spin offs perché io bravi tutti - Aly98L : Io non dico niente solo grazie Jon e grazie Pedro per avermi regalato un finale così, sto piangendo da cinque minut… -