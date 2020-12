Stangata di Natale: seduti al ristorante dopo le 18 o al circolo a giocare a carte, scattano le multe (Di venerdì 18 dicembre 2020) In vista dell'ultimo weekend prima di Natale si intensificano i controlli per vigilare sul pieno rispetto delle misure anti contagio . Dal Molise alla Puglia si segnalano diversi casi di multe per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) In vista dell'ultimo weekend prima disi intensificano i controlli per vigilare sul pieno rispetto delle misure anti contagio . Dal Molise alla Puglia si segnalano diversi casi diper ...

Grunf62 : @GuidoCrosetto @GiuseppeConteIT @luigidimaio ....ad una settimana prima del Natale e un giorno prima dell'ennesima… - RicoboniRita : Mossa astuta quella di Giuseppi e bibitaro ...liberare i pescatori prima di Natale, ma il rovescio della medaglia è… - a70199617 : RT @Informa_Press: ?Come non cadere nella trappola dell'Agenzia delle Entrate ed evitare la stangata di Natale? Ecco alcuni consigli?? http… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: ?Come non cadere nella trappola dell'Agenzia delle Entrate ed evitare la stangata di Natale? Ecco alcuni consigli?? http… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: ?Come non cadere nella trappola dell'Agenzia delle Entrate ed evitare la stangata di Natale? Ecco alcuni consigli?? http… -