Squalifica Insigne, Del Genio: “Solo una giornata? Allora il rosso era evitabile” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Squalifica Insigne, Paolo Del Genio dice la sua Attraverso i suoi account social, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la Squalifica inflitta a Lorenzo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 18 dicembre 2020), Paolo Deldice la sua Attraverso i suoi account social, il giornalista Paolo Delha commentato lainflitta a Lorenzo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sechesi : ?? Una giornata di squalifica per Insigne dopo Inter-Napoli - Sport_Mediaset : +++ #Napoli, una giornata di squalifica più ammenda per #Insigne +++ #SportMediaset #breakingnews - DiMarzio : #SerieA | Le decisioni del giudice sportivo su #Insigne e #Barak - MarzianoAnsioso : RT @capuanogio: Squalifica con sconto per #Insigne: una giornata e 10.000 euro di multa per espressioni irrispettose verso l’arbitro #Massa… - positanonews : Calcio, Punizione con sconto per capitan Insigne: una giornata di squalifica e 10mila euro di multa. -