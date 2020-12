Spostamenti di Natale, Zingaretti come Zaia: «Pronta ordinanza regionale se il governo non decide» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lazio zona rossa per le festività natalizie nel caso di assenza di un provvedimento del governo? «Ne discuteremo con l'assessore e con il comitato scientifico. Io confido che nella... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lazio zona rossa per le festività natalizie nel caso di assenza di un provvedimento del? «Ne discuteremo con l'assessore e con il comitato scientifico. Io confido che nella...

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - repubblica : Natale in lockdown, in macchina solo in due e centinaia di pattuglie in strada per i controlli sugli spostamenti [d… - newyorker01 : Spostamenti di Natale: e le terze case? - andreapistoni : RT @RadioSavana: Orda di clandestini africani partiti dalla Tunisia direzione Italia al grido di battaglia Allah Akbar. Tutti uomini con sm… -