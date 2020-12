Spostamenti di Natale: via al primo esodo, sold out Frecciarossa da Milano a Napoli (Di venerdì 18 dicembre 2020) La fuga prima dei divieti del Dpcm è già iniziata. Con aerei, treni e auto private migliaia di persone stanno lasciando la Lombardia per tornare nelle loro città. Sono... Leggi su ilmattino (Di venerdì 18 dicembre 2020) La fuga prima dei divieti del Dpcm è già iniziata. Con aerei, treni e auto private migliaia di persone stanno lasciando la Lombardia per tornare nelle loro città. Sono...

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - repubblica : Natale in lockdown, in macchina solo in due e centinaia di pattuglie in strada per i controlli sugli spostamenti [d… - AssoCare : Nuovo Decreto: appurata la Zona Rossa, emergono dettagli sul numero massimo di invitati a Natale, spostamenti e sec… - gordonzar : RT @luigivanti: Sono pietre le parole del Presidente del Senato Casellati sulla gestione della Pandemia da parte del Governo, sugli spostam… -