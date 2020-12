Spezia | il presidente Chisoli ci crede | “Sogno il colpo a San Siro contro l’Inter…”

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Debutto in Serie A fin qui da incorniciare per loche, al momento, dopo 12 giornata del torneo, sarebbe salvo. Non avrebbe potuto sperare inizio migliore ildel club Stefanoche ai microfoni di Leggo.it svela ilnel cassetto: fare lo "scherzetto" all'Inter nel prossimo turno di Serie A.tra presente e futurocaption id="attachment 1048183" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption"L'Inter è la squadra più forte del campionato. Fare lo sgambetto a San? Sarebbe una grandissima impresa, dovremmo fare tutto al 120%", ha esorditocon tanta voglia ed entusiasmo. E ancora sulla sfida ai nerazzurri: "Domenica l'Inter? Aiuto! (sorride, ndr). Cercheremo di giocare come ...

Forse anche per il nostro modo di giocare, ma questo ci ha spesso condizionato. Il ritorno al Picco? I tifosi ci mancano tanto, così come lo Spezia manca ai tifosi in questa storica stagione, che ...