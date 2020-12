Speranza non rinnova l’ordinanza: la Campania torna zona gialla da domenica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sarà solo per qualche giorno, ma la Campania vivrà i giorni che precedono il Natale in zona gialla. Lo scrive il Mattino, che riporta che il ministro della Salute Roberto Speranza non ha rinnovato l’ordinanza e dunque la Campania passa in zona gialla insieme alla provincia di Bolzano, alla Toscana e alla Valle d’Aosta, mentre l’Abruzzo resta in zona arancione. Dal 24 dicembre poi entreranno in vigore le restrizioni nazionali. Il bollettino di oggi L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sarà solo per qualche giorno, ma lavivrà i giorni che precedono il Natale in. Lo scrive il Mattino, che riporta che il ministro della Salute Robertonon hatoe dunque lapassa ininsieme alla provincia di Bolzano, alla Toscana e alla Valle d’Aosta, mentre l’Abruzzo resta inarancione. Dal 24 dicembre poi entreranno in vigore le restrizioni nazionali. Il bollettino di oggi L'articolo ilNapolista.

GiulioCentemero : ??Ecco perché abbiamo il record di morti in #Italia ???? secondo il report #Oms non solo non era stato aggiornato il p… - Tg3web : Mattarella: 'Contro il covid serve un'alleanza globale. Dal vaccino arrivano segnali di speranza. No ad egoismi e a… - giorgio_gori : Quindi: - il #Covid rivela gravi limiti della nostra Sanità - per rafforzarla il ministro Speranza redige un piano… - iacobellig : Speranza, boccia e Franceschini i peggiori soggetti in quanti inutili e ignoranti, non sono all’altezza di decidere per il popolo italiano. - Debbie28366749 : @matteorenzi @GiuseppeConteIT @nzingaretti superato il punto di non ritorno ..il 18 dicembre avete chiuso ogn spera… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza non Per il ministro della Salute non c'è più Speranza Il Tempo Bari vecchia, davanti alla Cattedrale acceso un albero luminoso alto quasi otto metri

Sotto l'albero, un pacco pieno di buoni propositi, come segno di speranza e fiducia per l'anno che verrà". Il cono luminoso, composto da più di 3.000 led di luce calda e alto quasi 8 metri ...

Dpcm Natale, Lombardia in attesa: oggi si decide. Zona rossa e arancione: ecco le ipotesi

Milano, 18 dicembre 2020 - Ci siamo. Oggi dovrebbe arrivare il nuovo Dpcm di Natale, con le misure per limitare la diffusione del Coronavirus durante le feste. Il caso dei pescatori in Libia che ha im ...

Sotto l'albero, un pacco pieno di buoni propositi, come segno di speranza e fiducia per l'anno che verrà". Il cono luminoso, composto da più di 3.000 led di luce calda e alto quasi 8 metri ...Milano, 18 dicembre 2020 - Ci siamo. Oggi dovrebbe arrivare il nuovo Dpcm di Natale, con le misure per limitare la diffusione del Coronavirus durante le feste. Il caso dei pescatori in Libia che ha im ...