Spazio, in diretta web con l'INAF lo spettacolare incontro Giove-Saturno

Distanti ma uniti: così appariranno Giove e Saturno nella storica congiunzione del 21 dicembre 2020, la più ravvicinata tra i due pianeti da quasi quattro secoli. Sarà possibile seguire l'evento in diretta, grazie al collegamento con alcune sedi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) distribuite sul territorio nazionale, a partire dalle 17 di lunedì sui canali Facebook e YouTube dell'INAF. Per l'occasione, che si ripeterà solo nel 2080, alcune sedi INAF distribuite in tutta la penisola – Bologna, Roma, Padova, Palermo e Trieste – hanno unito le loro forze e realizzeranno in diretta l'evento "Giove e Saturno: l'incontro dei giganti". Sempre più vicini nel cielo serale, i due pianeti giganti Giove e Saturno stanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Spazio diretta Lanciata la capsula Dragon verso la Stazione Spaziale - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA R-Day 4 – Xmas Edition: la storia e il mito delle Reggiane in diretta streaming

REGGIO EMILIA – R-Day 4 – Xmas Edition è il titolo del prossimo appuntamento, previsto per sabato 19 dicembre, dedicato al lavoro di restituzione pubblica dei materiali contenuti nell’Archivio Storico ...

Le Glorius4 oggi in diretta su Rai3 per Telethon

Alle 16:48 circa, le Glorius4 saranno in diretta su Rai3 al fianco di Paolo Belli e della ... è un inconsueto ensemble al femminile che spazia dal jazz al pop, con la cura delle sonorità vocali, degli ...

