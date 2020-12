Sparano contro azienda per riscuotere credito di 3500 euro: due fermi nel Casertano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Due uomini di 34 e 36 anni sono stati fermati dai carabinieri su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, perché ritenuti responsabili di un attentato intimidatorio, a colpi d’arma da fuoco, nei confronti di un’officina per autoveicoli di Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua (Ce). L’episodio si è verificato il 2 dicembre scorso; i carabinieri di Capua, intervenuti sul posto, trovarono quattro bossoli nei pressi dell’ingresso dell’officina e dietro uno scaffale all’interno. Sono così partite le indagini, che hanno permesso di identificare in poco tempo, tramite anche la immagini della videsorveglianza dell’attività, i due responsabili. E’ emerso che da oltre un mese i due uomini minacciavano il titolare dell’attività chiedendogli continuamente del danaro; tutto era nato da un contenzioso per alcuni lavori fatti da uno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Due uomini di 34 e 36 anni sono stati fermati dai carabinieri su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, perché ritenuti responsabili di un attentato intimidatorio, a colpi d’arma da fuoco, nei confronti di un’officina per autoveicoli di Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua (Ce). L’episodio si è verificato il 2 dicembre scorso; i carabinieri di Capua, intervenuti sul posto, trovarono quattro bossoli nei pressi dell’ingresso dell’officina e dietro uno scaffale all’interno. Sono così partite le indagini, che hanno permesso di identificare in poco tempo, tramite anche la immagini della videsorveglianza dell’attività, i due responsabili. E’ emerso che da oltre un mese i due uomini minacciavano il titolare dell’attività chiedendogli continuamente del danaro; tutto era nato da un contenzioso per alcuni lavori fatti da uno ...

Un pregiudicato di 3 anni, I.R., di Formicola e un plurpregiudicato di 36 anni, F.B. di 36 anni di Sant’Arpino (Napoli), sono stati fermati e arrestati dai carabinieri di Capua ...

Capua (Caserta) – Nella serata del 17 dicembre, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua e della locale stazione hanno eseguito il decreto di fermo, emesso dalla ...

