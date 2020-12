“Sono positivo. Pregate per me, perché non sarà facile”. Il giovane politico alle prese col Covid. Il lungo messaggio colpisce il cuore (Di venerdì 18 dicembre 2020) Iacopo Melio, la notizia arriva nelle ultime ore. Anche il suo nome nella lista dei positivi al Covid. La scoperta è sopraggiunta solo al secondo tampone e in seguito ad alcuni problemi nella respirazione. Il messaggio viene pubblicato sul profilo Facebook, dove Melio ha spiegato tutto nel dettaglio. Il neo consigliere della regione Toscana è celebre per le sue battaglie a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Disabile e con energia da vendere. Iacopo Melio non si scoraggia anche se è risultato positivo al coronavirus. Dopo un falso negativo a rivelare la positività al Covid, un secondo tampone. Ed è lui stesso a raccontare la vicenda sul social, proprio per spiegare il motivo della sua assenza. Così comincia il lungo post: “Sono positivo al ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Iacopo Melio, la notizia arriva nelle ultime ore. Anche il suo nome nella lista dei positivi al. La scoperta è sopraggiunta solo al secondo tampone e in seguito ad alcuni problemi nella respirazione. Ilviene pubblicato sul profilo Facebook, dove Melio ha spiegato tutto nel dettaglio. Il neo consigliere della regione Toscana è celebre per le sue battaglie a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Disabile e con energia da vendere. Iacopo Melio non si scoraggia anche se è risultatoal coronavirus. Dopo un falso negativo a rivelare la positività al, un secondo tampone. Ed è lui stesso a raccontare la vicenda sul social, proprio per spiegare il motivo della sua assenza. Così comincia ilpost: “al ...

