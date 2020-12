Sondaggi politici elettorali oggi 18 dicembre: la Lega cala nei consensi, il Pd si avvicina. Cresce ancora FdI, male il M5S (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 18 dicembre: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Lega e M5S calano nei consensi, mentre Pd e FdI crescono: sono questi, in estrema sintesi, i dati che emergono dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati dalla Supermedia Agi/Youtrend. La Lega resta il primo partito, ma, come detto, cala dello 0,3 per cento, assestandosi al 23,7%. A poco più di tre punti c’è il Partito Democratico, che questa settimana guadagna lo 0,2% portandosi al 20,6 per cento. Continua il momento positivo per Fratelli d’Italia che continua a guadagnare consensi: negli ultimi 7 ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020)18: ultimissimie M5Sno nei, mentre Pd e FdI crescono: sono questi, in estrema sintesi, i dati che emergono dagli ultimielaborati dalla Supermedia Agi/Youtrend. Laresta il primo partito, ma, come detto,dello 0,3 per cento, assestandosi al 23,7%. A poco più di tre punti c’è il Partito Democratico, che questa settimana guadagna lo 0,2% portandosi al 20,6 per cento. Continua il momento positivo per Fratelli d’Italia che continua a guadagnare: negli ultimi 7 ...

