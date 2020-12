Sondaggi elettorali Euromedia: lockdown natalizio, sì dal 65,9% degli italiani (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 65,9% degli italiani si dice favorevole ad un lockdown nazionale durante le vacanze natalizie per poi aprire o alleggerire le restrizioni a gennaio. Il 26,5%, invece, preferirebbe un allentamento pesante delle restrizioni durante le vacanze, anche per sostenere l’economia nazionale. E’ quanto emerge dai Sondaggi elettorali Euromedia per Porta a Porta andati in onda il 16 dicembre. Segui Termometro Politico su Google News La rilevazione si è occupata anche del tema vaccini anti-Covid. Un italiano su due (50,4%) afferma di essere pronto a vaccinarsi appena arriveranno le dosi. Contrario il 23,2% mentre gli indecisi sono il 26,4%. La maggioranza relativa degli intervistati si mostra contraria all’ipotesi di rendere obbligatorio per tutti i cittadini il ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 65,9%si dice favorevole ad unnazionale durante le vacanze natalizie per poi aprire o alleggerire le restrizioni a gennaio. Il 26,5%, invece, preferirebbe un allentamento pesante delle restrizioni durante le vacanze, anche per sostenere l’economia nazionale. E’ quanto emerge daiper Porta a Porta andati in onda il 16 dicembre. Segui Termometro Politico su Google News La rilevazione si è occupata anche del tema vaccini anti-Covid. Un italiano su due (50,4%) afferma di essere pronto a vaccinarsi appena arriveranno le dosi. Contrario il 23,2% mentre gli indecisi sono il 26,4%. La maggioranza relativaintervistati si mostra contraria all’ipotesi di rendere obbligatorio per tutti i cittadini il ...

