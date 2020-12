Smaltimento illecito di rifiuti nel Vallo di Diano, l’appello del capitano Cristinziano: “Denunciate” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSala Consilina (Sa) – “Il territorio del Vallo di Diano è costantemente monitorato dall’Arma dei carabinieri per la repressione dei reati ambientali, con particolare attenzione alle attività di contrasto allo Smaltimento illecito di rifiuti”. A spiegarlo è il capitano dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, Paolo Cristinziano, che insieme ai suoi militari e con i vari reparti provinciale dell’Arma, effettua mensilmente centinaia di controlli in aziende agricole, allevamenti, attività commerciali, industrie e terreni agricoli, oggetto di episodi di sversamento illecito e di interramento di rifiuti speciali. Lotta alla criminalità organizzata sul territorio valdianese, quella portata avanti dai ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSala Consilina (Sa) – “Il territorio deldiè costantemente monitorato dall’Arma dei carabinieri per la repressione dei reati ambientali, con particolare attenzione alle attività di contrasto allodi”. A spiegarlo è ildei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, Paolo, che insieme ai suoi militari e con i vari reparti provinciale dell’Arma, effettua mensilmente centinaia di controlli in aziende agricole, allevamenti, attività commerciali, industrie e terreni agricoli, oggetto di episodi di sversamentoe di interramento dispeciali. Lotta alla criminalità organizzata sul territorio valdianese, quella portata avanti dai ...

