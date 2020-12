Skeleton | Coppa del Mondo Igls 2020 | Martins Dukurs trova il poker | 13mo Mattia Gaspari

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020)è indomabile nelladeldimaschile-2021. Il lettone continua a timbrare il cartellino: i rivali sono ormai costretti a lottare per la seconda posizione. Arriva in quel di, in Austria, dove si è svolta gara-2 per il massimo circuito internazionale dopo quella di settimana scorsa, il quarto successo in stagione su quattro prove. Il padrone di questa disciplina non fa sconti e domina in lungo e in largo anche oggi,ndo il miglior tempo in entrambe le run e chiudendo in 1’44”55. Seconda posizione per il britannico Matt Weston, al miglior risultato di quest’anno (aveva giàto due top-5): 20 centesimi il suo ritardo dalla vetta. Completa il podio il teutonico Christopher Grotheer, ...