Sindrome del Bambino scosso | cosa è e quali sono le conseguenze

(Di venerdì 18 dicembre 2020)purtroppo molti gli episodi di cronaca che vedono neonati vittime dellada. Gli esperti ci spiegano perché è tanto pericoloso scuotere i lattanti. Ilche non smetteva di piangere, questa è la maggiore delle scuse addotte dai genitori colpevoli di aver maltrattato il loro figlio per ‘del’. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

HuffPostItalia : La solitudine dei bambini ai tempi del Covid. Ammaniti: 'Sindrome da deprivazione sociale' - FicarraePicone : “Valeria, 32enne con la sindrome di Down, morta SOLA ricoverata in ospedale al Policlinico di Palermo a causa del C… - CarrellaSabrina : RT @Telethonitalia: È tutto italiano il team di ricercatori che, guidato dalla ricercatrice Telethon Laura Cancedda, ha scoperto un nuovo c… - roby_italy_51 : @Franciscovota Infatti ... ed il governo si è mosso con tutte le cautele. Mandare navi militari o aerei avrebbe peg… - cicuttin_a : RT @lameduck1960: La chiamavano Sindrome del Golfo. -

Ultime Notizie dalla rete : Sindrome del

Nurse Times

DIVERSI è uno stato pericoloso tracciato tramite infiammazione severa di una o più parti del corpo, compreso il cuore, i polmoni, i reni, il cervello, l'interfaccia, gli occhi e gli organi ...Veronica Kirchmajer, cantautrice romana e giudice di "All Together Now", presenta nell'intervista esclusiva il suo nuovo singolo, "Canto".