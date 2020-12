“SI VIS PACEM PARABELLUM”. LA LUNGA NOTTE DI TRUMP STA PER GIUNGERE AL TERMINE. (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Se vuoi la Pace, prepara la Guerra” recitavano i latini.Poiché alcuni Stati e la Corte Suprema, come da copione, hanno violato lo stato di diritto ed è in gioco la sopravvivenza della Repubblica Americana alla luce di questo gigantesco tentativo di golpe da parte del Deep State, è arrivata l’ora di dichiarare la Legge Marziale.L’ ingerenza di uno Stato straniero ( Cina ) nelle elezioni Americane ormai è conclamata, attraverso la falsificazione di schede elettorali ( voto per posta), utilizzo programma Dominion, hackeraggio reti Solarwinds e utilizzo app Hammer & Scorecard, nella totale connivenza del mondo Dem e con tanto di investimento da parte di aziende come Facebook che hanno investito milioni di dollari per orientare i comportamenti di strutture elettorali negli Stati più vicini al Partito democratico.La decisione che dovrà prendere il Presidente TRUMP in ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Se vuoi la Pace, prepara la Guerra” recitavano i latini.Poiché alcuni Stati e la Corte Suprema, come da copione, hanno violato lo stato di diritto ed è in gioco la sopravvivenza della Repubblica Americana alla luce di questo gigantesco tentativo di golpe da parte del Deep State, è arrivata l’ora di dichiarare la Legge Marziale.L’ ingerenza di uno Stato straniero ( Cina ) nelle elezioni Americane ormai è conclamata, attraverso la falsificazione di schede elettorali ( voto per posta), utilizzo programma Dominion, hackeraggio reti Solarwinds e utilizzo app Hammer & Scorecard, nella totale connivenza del mondo Dem e con tanto di investimento da parte di aziende come Facebook che hanno investito milioni di dollari per orientare i comportamenti di strutture elettorali negli Stati più vicini al Partito democratico.La decisione che dovrà prendere il Presidentein ...

DatabaseItalia : “SI VIS PACEM PARABELLUM”. LA LUNGA NOTTE DI TRUMP STA PER GIUNGERE AL TERMINE. Di Luca La Bella “Se vuoi la Pace,… - dievve : “SI VIS PACEM PARABELLUM”. LA LUNGA NOTTE DI TRUMP STA PER GIUNGERE AL TERMINE. - anna56carlo57 : RT @Luin_Painting: @deckard971 @katrinyanuo stai leggendo stai vedendo DICHIARAZIONI DI GUERRA ATROCI E DISUMANE CONTINUE! Non ci possiamo… - _fiorucci : RT @Luin_Painting: @deckard971 @katrinyanuo stai leggendo stai vedendo DICHIARAZIONI DI GUERRA ATROCI E DISUMANE CONTINUE! Non ci possiamo… - ILoveFunnyCats_ : RT @Luin_Painting: @deckard971 @katrinyanuo stai leggendo stai vedendo DICHIARAZIONI DI GUERRA ATROCI E DISUMANE CONTINUE! Non ci possiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : VIS PACEM Si vis pacem para bellum. Ovvero, 2020: Considerazioni eretiche sulle traversie di arte e cultura Carmilla Revival della guerra fredda ai Cappuccini Il progetto espositivo nel parco delle Mura

Il bunker della vecchia stazione radio come location da recuperare per un allestimento capace di raccontare un’intera epoca ...

Il bunker della vecchia stazione radio come location da recuperare per un allestimento capace di raccontare un’intera epoca ...