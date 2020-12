Shadow and Bone: il primo teaser rivela l'arrivo della serie su Netflix (Di venerdì 18 dicembre 2020) Buone nuove dal Grishaverse: l'attesa serie TV targata Netflix, Shadow and Bone, ha finalmente una data d'uscita, aprile 2021. Ecco il teaser d'annuncio. Leggi su nospoiler (Di venerdì 18 dicembre 2020) Buone nuove dal Grishaverse: l'attesaTV targataand, ha finalmente una data d'uscita, aprile 2021. Ecco ild'annuncio.

NetflixIT : C’è qualcuno che vuole cambiare il mondo: Shadow and Bone arriva su Netflix ad aprile. - CTippy90 : @_diana87 Se vieni sul mio account bookstagram trovi dei post a riguardo e lunedì posto la recensione del secondo l… - CTippy90 : @_diana87 Io ho letto la duologia di Six of Crows ed è molto carina, la trilogia di shadow and bone la sto leggendo… - violet_hq : se shadow and bone esce ad aprile ho tempo di leggere la prima trilogia del grishaverse anche se non ce l'ho ma son… - CinemApp_Cinema : C’è qualcuno che vuole cambiare il mondo: Shadow and Bone arriva su Netflix ad aprile. -