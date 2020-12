Serie C, dieci positivi nel Carpi: rinviata di 24 ore la gara con il Matelica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Carpi ha reso noto che, dagli esiti dei tamponi effettuati nella giornata di ieri sono risultati positivi al Covid 10 elementi del gruppo squadra. La dirigenza ha allertato gli organi competenti e il Matelica, avversario del Carpi nel prossimo turno di campionato. La gara, inizialmente prevista per domani alle ore 15, è stata posticipata di 24 ore dalla Lega Pro. Foto: logo Carpi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilha reso noto che, dagli esiti dei tamponi effettuati nella giornata di ieri sono risultatial Covid 10 elementi del gruppo squadra. La dirigenza ha allertato gli organi competenti e il, avversario delnel prossimo turno di campionato. La, inizialmente prevista per domani alle ore 15, è stata posticipata di 24 ore dalla Lega Pro. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

