Serie B | Entella – Pordenone | probabili formazioni e statistiche

La XIII giornata di Serie B si apre con l'anticipo tra Entella e Pordenone in scena allo stadio di Chiavari; entrambe le squadre vogliono vincere per cambiare il trend negativo che ha caratterizzato il loro percorso fino ad oggi, in particolare i padroni di casa occupano l'ultimo posto e devono ancora trovare la prima vittoria in questo campionato mentre la squadra di Tesser ha guadagnato soltanto 2 punti nelle ultime 3 partite ritrovandosi in dodicesima posizione e ben lontana dalla zona playoff. probabili formazioni di Entella – Pordenone Entella (4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Pellizzer, Ciosa, Costa; Toscano, Paolucci, Crimi; Schenetti; De Luca, Brunori Allenatore: Vivarini Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Barison, ...

