Serie B | Cittadella | altri sei casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra La situazione

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Nuovidial-19 in casa.Questa mattina gli uomini di Roberto Venturato hanno svolto l’ultima rifinitura al "Tombolato", prima della partenza per il ritiro di Reggio Calabria. Non ci saranno Maniero e Ghiringhelli, già assenti contro il Vicenza: entrambi sono risultati positivi al Coronavirus nei controlli effettuati lunedì. Oltre a loro - informa il club veneto - nei tamponi effettuati tra ieri e mercoledì, sono stati riscontratidinel: quattro giocatori e due componenti dello staff. "Gli stessi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo", si legge sulla nota diramata ...

Il signor Luca Massimi della sezione Aia di Termoli dirigerà la gara valida per la tredicesima giornata del campionato di serie B tra la Reggina e il Cittadella, in programma sabato 19 dicembre alle ...