Serie A | prova da maturità per Roma e Lazio

Leggi su italiasera

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Le 72 ore che hanno fatto arrabbiare Fonseca prima della gara con il Torino passeranno in fretta. L’allenatore portoghese ha bacchettato la Lega, chiedeva più tempo per preparare la gara con l’Atalanta. La sfida a Gasperini è in programma domenica alle 18:00, dirà molto sulle ambizioni giallorosse. Mosse verso l’alto dopo i tre punti conquistati contro i granata. Nemmeno il tempo di festeggiare il terzo posto conquistato che Dzeko e compagni si sono ritrovati a Trigoria, hanno analizzato pregi e difetti di una vittoria complicata. Resa più difficile da una gestione confusa del finale di gara. Un neo su cui Fonseca avrà lavorato in vista dell’impegno con l’Atalanta, avversario che condivide la stessa ambizione europea. L’ampiezza della rosa e il ritorno ad alti livelli di giocatori come Spinazzola e Karsdorp permettono a Fonseca di lavorare con tranquillità, anche grazie ai rientri ...