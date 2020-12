Serie A, diritti TV: si punta ad incassare 1 miliardo a stagione (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Lega Serie A punta ad incassare 1,15 miliardi di euro a stagione con la vendita dei diritti TV per il triennio 2021/24. I dettagli Secondo una nota pubblicata da Ansa, la Lega Serie A punta ad incassare 1,15 miliardi di euro a stagione con la vendita dei diritti TV per il triennio 2021/24. Il bando di gara è fra i punti all’ordine del giorno della riunione in corso e verrà pubblicata a Gennaio. Nel triennio 2018/21 i diritti tv nazionali del campionato hanno fruttato 973 milioni di euro a stagione. La Lega al momento è in causa con Sky per il mancato pagamento dell’ultima rata da 130 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Legaad1,15 miliardi di euro acon la vendita deiTV per il triennio 2021/24. I dettagli Secondo una nota pubblicata da Ansa, la Legaad1,15 miliardi di euro acon la vendita deiTV per il triennio 2021/24. Il bando di gara è fra i punti all’ordine del giorno della riunione in corso e verrà pubblicata a Gennaio. Nel triennio 2018/21 itv nazionali del campionato hanno fruttato 973 milioni di euro a. La Lega al momento è in causa con Sky per il mancato pagamento dell’ultima rata da 130 milioni. Leggi su Calcionews24.com

Obiettivo 1,15 miliardi a stagione. È questo l'intento che si è prefisso la Lega per la vendita dei diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021-2024. L'assemblea, a cui hanno partecipato ...

