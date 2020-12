Sergio Gerasi nelle fumetterie con “L’Aida” (Di venerdì 18 dicembre 2020) I vent’anni de “L’Aida” nel nuovo graphic novel di Sergio Gerasi: una ragazza in crisi, l’incontro con artisti emarginati, le provocazioni Il catalogo BAO si arricchisce con un titolo che festeggia i vent’anni di carriera di Sergio Gerasi. Il nuovo graphic novel dell’autore, L’Aida, accende i riflettori sulla crisi esistenziale di una ventenne impegnata in una tesi universitaria che potrebbe non… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) I vent’anni de “” nel nuovo graphic novel di: una ragazza in crisi, l’incontro con artisti emarginati, le provocazioni Il catalogo BAO si arricchisce con un titolo che festeggia i vent’anni di carriera di. Il nuovo graphic novel dell’autore,, accende i riflettori sulla crisi esistenziale di una ventenne impegnata in una tesi universitaria che potrebbe non… L'articolo Corriere Nazionale.

GamingToday4 : L’Aida: Sergio Gerasi ci parla della sua nuova graphic novel BAO Publishing - badtasteit : L'Aida: #SergioGerasi ci parla della sua nuova graphic novel #BAO Publishing - titofaraci : Qui dentro c'è una storia con una sorpresa, diciamo. Sceneggiatura mia, disegni (bellissimi) di Sergio Gerasi. In e… - titofaraci : RT @quertycast: Tizzoni d’inferno fatto di persona ha un altro sapore, vero @titofaraci @laviniamcar @ippoghigno Sergio Gerasi? :) -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Gerasi In arrivo da Bao “L'Aida” di Sergio Gerasi Lo Spazio Bianco Sergio Gerasi nelle fumetterie con “L’Aida”

I vent’anni de “L’Aida” nel nuovo graphic novel di Sergio Gerasi: una ragazza in crisi, l’incontro con artisti emarginati, le provocazioni Il catalogo BAO si arricchisce con un titolo che festeggia ...

Il Trono del Re: L’Aida, The Surface, Fractalia, Alien Dietro Le Quinte

Puntata speciale, fuori programma per arrivare a Natale con la lista dei fumetti il più completa possibile! Alien Dietro le Quinte, L'Aida di Sergio ...