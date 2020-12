"Sentito che...?". Disastro in diretta al Tg: cosa esce di bocca al giornalista davanti alla collega | Video (Di sabato 19 dicembre 2020) Inconvenienti della diretta a Striscia la notizia. Al primo posto della classifica dei "Nuovi mostri", che raccoglie il meglio del peggio della settimana televisiva italiana finisce il piccolo problema tecnico del Tgr Buongiorno Italia. "Ci aggiorna da Roma Ilaria Dionisi", annuncia il conduttore. Effetto eco, con il nome della collega che viene ripetuto all'infinito. E il giornalista si sfoga con la regia: "Avete Sentito il bord***o che è successo?". Tutto, ovviamente, in onda e rilanciato da Striscia. "Anche l'audio si è riSentito - chiosa Ezio Greggio con una punta di perfidia -, eccome se si è riSentito". Si ride, si ride, si ride, si ride... La gaffe al TgR Buongiorno Italia, il Video ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Inconvenienti dellaa Striscia la notizia. Al primo posto della classifica dei "Nuovi mostri",raccoglie il meglio del peggio della settimana televisiva italiana finisce il piccolo problema tecnico del Tgr Buongiorno Italia. "Ci aggiorna da Roma Ilaria Dionisi", annuncia il conduttore. Effetto eco, con il nome dellaviene ripetuto all'infinito. E ilsi sfoga con la regia: "Aveteil bord***oè successo?". Tutto, ovviamente, in onda e rilanciato da Striscia. "Anl'audio si è ri- chiosa Ezio Greggio con una punta di perfidia -, eccome se si è ri". Si ride, si ride, si ride, si ride... La gaffe al TgR Buongiorno Italia, il...

FBiasin : Può capitare che un arbitro non particolarmente permaloso si lasci scivolare addosso un “vai a ca…”: finge di non a… - teatrolafenice : ?? «Non ci saranno più scene d'interni con persone che leggono e donne che lavorano a maglia. Si dipingeranno esseri… - ZZiliani : Credo di parlare a nome di tutti dicendo grazie alla #Gazzetta che non molla l’osso sullo scandalo calcistico più g… - anostalgicbitch : @sarajsalvatore @GiadSomerhalder @muydeprimidaa -anche solo per scherzo è GRAVE. ma lo capite o no? E te lo dice un… - Alba03661914 : OK mi comunicano che Tommy ha solo sentito Franci che non potevano vedere il salone...in effetti mi sembrava troppo calmo???? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Sentito che Pinguini Tattici Nucleari, tra Sanremo e i Queen Hai sentito che musica Chi è la rapper Madame, in gara a Sanremo 2021

La rapper Madame è la cantante più giovane del cast della 71edizione del Festival di Sanremo. La 18enne sarà in gara col brano “ Voce”.

Tommaso Zorzi e la nomination a Stefania Orlando: “La mossa più strategica che abbia mai fatto”

Tra gli argomenti al centro della ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 18 dicembre, l’amicizia tra Stefania Orlando ...

La rapper Madame è la cantante più giovane del cast della 71edizione del Festival di Sanremo. La 18enne sarà in gara col brano “ Voce”.Tra gli argomenti al centro della ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 18 dicembre, l’amicizia tra Stefania Orlando ...