“Segnalate alla polizia le feste private, è la cosa giusta”. La “sindaca” di Montreal invita alla delazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Montreal, 18 dic – L’accogliente e iperprogressista «sindaca» di Montreal Valerie Plante tifa delazione e invita i residenti della città quebechese a segnalare alle forze dell’ordine feste private e riunioni famigliari troppo affollate in occasione delle festività natalizie. Lo riferisce Lapresse. Affermazioni che incontrerebbero sicuramente il plauso del nostro ministro della Salute Roberto Speranza, che da Fazio aveva esplicitamente dichiarato di confidare nelle segnalazioni dei cittadini per far rispettare le norme anti Covid. Insomma, tutto il mondo è paese e anche ai sinistroidi Canadesi solletica proprio tanto l’idea di avvalersi di un esercito di spioni pronti a denunciare il vicino di casa, magari da sempre detestato per chissà quale motivo, in una guerra tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020), 18 dic – L’accogliente e iperprogressista «» diValerie Plante tifai residenti della città quebechese a segnalare alle forze dell’ordinee riunioni famigliari troppo affollate in occasione delle festività natalizie. Lo riferisce Lapresse. Affermazioni che incontrerebbero sicuramente il plauso del nostro ministro della Salute Roberto Speranza, che da Fazio aveva esplicitamente dichiarato di confidare nelle segnalazioni dei cittadini per far rispettare le norme anti Covid. Insomma, tutto il mondo è paese e anche ai sinistroidi Canadesi solletica proprio tanto l’idea di avvalersi di un esercito di spioni pronti a denunciare il vicino di casa, magari da sempre detestato per chissà quale motivo, in una guerra tra ...

vir_qui_adest : @GothAmel @matteosalvinimi L'unico porco sei te brutta scimmia spulcia culi. Vai a mangiare i vermi che ti ritrovi… - nigrumplaga : @un_attimo @TheDonald_01 Bloccate e segnalate questo troll 'Aspetta un Attimo'. Gira per twitter a offendere tutti… - domalex82 : RT @ImolaOggi: ?? Vaccino influenza, Aifa: segnalate 785 reazioni avverse nella scorsa stagione. Ci sono stati anche 4 decessi, 'ma non sono… - Massimo08530892 : RT @ImolaOggi: ?? Vaccino influenza, Aifa: segnalate 785 reazioni avverse nella scorsa stagione. Ci sono stati anche 4 decessi, 'ma non sono… - ermarluck : RT @ImolaOggi: ?? Vaccino influenza, Aifa: segnalate 785 reazioni avverse nella scorsa stagione. Ci sono stati anche 4 decessi, 'ma non sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Segnalate alla “Segnalate alla polizia le feste private, è la cosa giusta”. La “sindaca” di Montreal invita alla delazione Il Primato Nazionale Come schiarire i Peli neri del viso

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.

Cervia, suore maltrattate, operatrici e coordinatrice a processo

Anziché essere accudite e trascorrere gli ultimi anni di vita fra consorelle, sarebbero state bersaglio di parolacce e insulti, divenendo vittime dei modi ...

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.Anziché essere accudite e trascorrere gli ultimi anni di vita fra consorelle, sarebbero state bersaglio di parolacce e insulti, divenendo vittime dei modi ...