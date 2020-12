Scuola, Conte: “Siamo convinti che non è focolaio di contagio. Siamo fiduciosi per la riapertura il 7 gennaio” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Sapete che a questo governo sta a cuore piena la ripresa delle attività in presenza per tutto il comparto scolastico, anche per le superiori, vogliamo offrire anche a loro la pienezza di un’offerta didattica vis a vis”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa nella quale ha illustrato le misure per le festività. “Abbiamo programmato la ripartenza per il 7 gennaio e vi stiamo lavorando alacremente con tutti i ministri e gli enti amministrativi, proprio per intervenire su tutti i settori, dal trasporto pubblico alla differenziazione degli orari”, ha aggiunto il premier. “La Scuola non è focolaio di contagio” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Sapete che a questo governo sta a cuore piena la ripresa delle attività in presenza per tutto il comparto scolastico, anche per le superiori, vogliamo offrire anche a loro la pienezza di un’offerta didattica vis a vis”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante la conferenza stampa nella quale ha illustrato le misure per le festività. “Abbiamo programmato la ripartenza per il 7e vi stiamo lavorando alacremente con tutti i ministri e gli enti amministrativi, proprio per intervenire su tutti i settori, dal trasporto pubblico alla differenziazione degli orari”, ha aggiunto il premier. “Lanon èdi” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - TecnicaScuola : Ritorno 7 gennaio, Conte: si farà perchè la scuola non è un focolaio, puntiamo su orari diversificati e sinergie -… - TecnicaScuola : Ritorno 7 gennaio, Conte: si farà perchè la scuola non è un focolaio, puntiamo su orari diversificati e sinergie -… - iltirreno : La conferenza stampa di Conte. Divieti, ristori, scuola, spostamenti - tusciatimes : Scuola, Conte: 'Abbiamo programmato un recupero della didattica in presenza dal 7 gennaio' - -