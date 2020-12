Scuola: Conte, 'convinti che non è focolaio, serve flessibilità a livello locale' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Siamo convinti, anche in base ai dati, che la Scuola non sia un focolaio di contagio ma tutto quello che ruota attorno alla Scuola deve avere un'organizzazione flessibile perché città grandi, medie e piccole hanno esigenze e problemi completamente diversi". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Siamo, anche in base ai dati, che lanon sia undi contagio ma tutto quello che ruota attorno alladeve avere un'organizzazione flessibile perché città grandi, medie e piccole hanno esigenze e problemi completamente diversi". Lo dice il premier Giuseppein conferenza stampa a palazzo Chigi.

