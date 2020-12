Scoppia il gossip | Arisa fidanzata? Ecco chi è lui FOTO

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020)ha un ragazzo? Quest’anno ci sono state tante novità per. È la nuova insegnante di canto ad Amici e concorrente del prossimo Festival di Sanremo 2021. Inoltre, pare che ci sia un nuovo amore nella sua vita. Leggi anche Sanremo 2021, la lista completa dei cantanti ZERBI AVEVA SPIFFERATO QUALCOSA Come ben si sa, quest’anno la cantante lucana è la new entry tra gli insegnanti di canto ad Amici, insieme a Lorella Cuccarini, insegnante di ballo. In una puntata del daytime di qualche settimana fa, Rudy Zerbi aveva spifferato davanti alle telecamere che la nuova prof si stava frequentando con qualcuno. Nel marasma di una lite con la Pettinelli, a Rudy Zerbi scappa un dettaglio importante della vita sentimentale dell’altra collega., continuando la discussione, racconta che la mattina stessa, Zerbi aveva dato un oggetto a ...