Sconcerti su Insigne | «Se si ammette la parolaccia diventa un caos»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Marioè tornato anche a TMW radio sull’espulsione dinella partita contro l’Inter. Il giornalista aveva già commentato le parole del capitano del Napoli giudicandole fuori luogo perché ha dato il là alle polemiche. “Se laè ammessa perché il momento è tirato,un inferno e tutti sono giustificati. In quel caso c’è un solo modo, che l’arbitro fa finta di non sentire, ma non può farlo in mezzo a sette giocatori. Un capitano deve rimanere lucido in quei momenti”. L’arbitro non è stato fiscale secondo, ha solo seguito le regole “Ma le regole sono queste. Comunque ho visto un grande Napoli, soprattutto dopo l’espulsione”. L'articolo ilNapolista.