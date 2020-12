Sciopero nazionale trasportatori: le ragioni e le richieste dei lavoratori (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il sindacato di base dei trasportatori ha indetto uno Sciopero nazionale per la giornata di oggi 18 dicembre. Oggi ci sarà lo Sciopero nazionale dei trasportatori Il sindacato di base dei trasportatori ha indetto uno Sciopero in tutta Italia per la giornata di oggi, venerdì 18 dicembre. Il fine dell’iniziativa è reclamare anzitutto il rinnovo del contratto nazionale, ma anche l’applicazione e l’approvazione delle misure per sostenere la categoria di lavoratori nell’affrontare questo momento di crisi economica e del protocollo sulla sicurezza anti-Covid. Il comunicato del sindacato Nel comunicato, il suddetto sindacato specifica che il loro è “uno dei comparti che si è rivelato fondamentale – assieme ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il sindacato di base deiha indetto unoper la giornata di oggi 18 dicembre. Oggi ci sarà lodeiIl sindacato di base deiha indetto unoin tutta Italia per la giornata di oggi, venerdì 18 dicembre. Il fine dell’iniziativa è reclamare anzitutto il rinnovo del contratto, ma anche l’applicazione e l’approvazione delle misure per sostenere la categoria dinell’affrontare questo momento di crisi economica e del protocollo sulla sicurezza anti-Covid. Il comunicato del sindacato Nel comunicato, il suddetto sindacato specifica che il loro è “uno dei comparti che si è rivelato fondamentale – assieme ...

Max_Botti : @monacelt @AzzolinaLucia Le maestre della scuola elementare che facevano sciopero (organizzato e nazionale, non aut… - Samira1577 : RT @Stalingrad1994: [ITALIA] 18/19 dicembre da Milano a Messina, da Taranto a Mestre: tutte le piazze per lo sciopero nazionale della logis… - sil_viar0 : RT @Stalingrad1994: [ITALIA] 18/19 dicembre da Milano a Messina, da Taranto a Mestre: tutte le piazze per lo sciopero nazionale della logis… - RiccardoStracu1 : RT @Stalingrad1994: [ITALIA] 18/19 dicembre da Milano a Messina, da Taranto a Mestre: tutte le piazze per lo sciopero nazionale della logis… - Stalingrad1994 : [ITALIA] 18/19 dicembre da Milano a Messina, da Taranto a Mestre: tutte le piazze per lo sciopero nazionale della l… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero nazionale Sciopero nazionale dei trasportatori: le richieste dei lavoratori della logistica QuiFinanza Gli agricoltori indiani in rivolta contro le riforme volute da Modi

Più di cinquecento organizzazioni di agricoltori di tutta l’India appoggiano le richieste dei manifestanti e il loro invito a un bharat bandh, o sciopero nazionale, e hanno ottenuto il sostegno dei ...

Calcio donne, congedo di maternità per le atlete: il passo decisivo della Fifa

L’annuncio: alle calciatrici congedo di 14 settimane, i club saranno tenuti a reintegrarle in squadra al termine e a fornire l’adeguata assistenza. Infantino: «Ora non devono più temere di perdere il ...

Più di cinquecento organizzazioni di agricoltori di tutta l’India appoggiano le richieste dei manifestanti e il loro invito a un bharat bandh, o sciopero nazionale, e hanno ottenuto il sostegno dei ...L’annuncio: alle calciatrici congedo di 14 settimane, i club saranno tenuti a reintegrarle in squadra al termine e a fornire l’adeguata assistenza. Infantino: «Ora non devono più temere di perdere il ...