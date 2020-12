Sci | discesa femminile Val d’Isere | grande Goggia seconda dietro la Suter

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo quasi due anni di distanza dalla vittoria di Crams Montana, Sofiaritrova il podio nella amatasulla pista Oreiller-Killy in Val d'Isere. La campionessa olimpica di specialità ha dominato per lunghi tratti la competizione, ma ha pagato caro un errore dopo il salto, che l'ha costretta ad un vero e proprio numero in acrobazia per evitare le reti di protezioni, e alla fine ha pagato 11 centesimi dalla svizzera Corinne, impostasi con il tempo di 1'44"62), mentre la statunitense Breezy Johnson ha conquistato il primo podio della carriera con un ritardo di 20 centesimi. Persi tratta del podio numero 28 della carriera in Coppa del mondo.Buona anche la prova di Elena Curtoni, decima con buoni margini di crescita, mentre Laura Pirovano è finita quattordicesima, Marta Bassino sedicesima, ...