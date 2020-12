Sci alpino, Sofia Goggia sfiora la vittoria in Val d’Isere! Pericolo scampato per Federica Brignone (Di venerdì 18 dicembre 2020) Corinne Suter fa suo il primo duello a distanza con Sofia Goggia in Val d’Isere. Nella prima discesa (domani si replica) sulla Oreiller-Killy la svizzera, detentrice della coppa di specialità, ha conquistato la sua terza vittoria in carriera, imponendosi con undici centesimi di vantaggio sull’azzurra. Una discesa sicuramente segnata dalla terribile caduta di Nicole Schmidhofer. L’austriaca è caduta nella compressione, tranciando le reti di protezione ad altissima velocità. La sfortunata velocista è stata portata poi via in toboga, ma si attendono ancora notizie ufficiali sulle condizioni della nativa di Friesach. Nello stesso identico punto è uscita anche Federica Brignone e per fortuna non ci sono state conseguenze per l’azzurra, che si è sbilanciata ed è finita contro le reti, restando solo ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Corinne Suter fa suo il primo duello a distanza conin Val d’Isere. Nella prima discesa (domani si replica) sulla Oreiller-Killy la svizzera, detentrice della coppa di specialità, ha conquistato la sua terzain carriera, imponendosi con undici centesimi di vantaggio sull’azzurra. Una discesa sicuramente segnata dalla terribile caduta di Nicole Schmidhofer. L’austriaca è caduta nella compressione, tranciando le reti di protezione ad altissima velocità. La sfortunata velocista è stata portata poi via in toboga, ma si attendono ancora notizie ufficiali sulle condizioni della nativa di Friesach. Nello stesso identico punto è uscita anchee per fortuna non ci sono state conseguenze per l’azzurra, che si è sbilanciata ed è finita contro le reti, restando solo ...

