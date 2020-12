Sci alpino, rottura del legamento del ginocchio per Nicole Schmidhofer dopo la brutta caduta nella discesa di Val d’Isere (Di venerdì 18 dicembre 2020) La prima delle due discese femminili sulla Oreiller-Killy di Val d’Isère, prova della Coppa del mondo di sci alpino femminile, ha riservato diverse emozioni, di cui alcune non proprio piacevoli. In primis, la vittoria è andata alla svizzera Corinne Suter (detentrice del trofeo di specialità) che si è imposta davanti a una convincente Sofia Goggia, campionessa olimpica della libera, e alla statunitense Breezy Johnson (la migliore nelle prove). Una grande prestazione della bergamasca che, non fosse stato per un errore nel tratto finale, avrebbe potuto vincere. Tuttavia, la discesa odierna è stata anche quella della grande paura. Ben cinque atlete sono cadute nello stesso punto e tra queste l’austriaca Nicole Schmidhofer ha avuto la peggio ed è stata portata all’ospedale in elicottero; la nostra Federica Brignone, la ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) La prima delle due discese femminili sulla Oreiller-Killy di Val d’Isère, prova della Coppa del mondo di scifemminile, ha riservato diverse emozioni, di cui alcune non proprio piacevoli. In primis, la vittoria è andata alla svizzera Corinne Suter (detentrice del trofeo di specialità) che si è imposta davanti a una convincente Sofia Goggia, campionessa olimpica della libera, e alla statunitense Breezy Johnson (la migliore nelle prove). Una grande prestazione della bergamasca che, non fosse stato per un errore nel tratto finale, avrebbe potuto vincere. Tuttavia, laodierna è stata anche quella della grande paura. Ben cinque atlete sono cadute nello stesso punto e tra queste l’austriacaha avuto la peggio ed è stata portata all’ospedale in elicottero; la nostra Federica Brignone, la ...

