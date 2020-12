Sci alpino, Razzoli e Sala positivi al Covid-19: a rischio gli slalom per l’intera squadra (Di venerdì 18 dicembre 2020) Brutte notizie per la Nazionale italiana di sci alpino maschile. Infatti Giuliano Razzoli e Tommaso Sala sono risultati positivi al Covid-19 oltre al tecnico Stefano Costazza. Gli altri atleti sono stati a loro volta sottoposti al test molecolare, ma la situazione potrebbe portare a decisioni non piacevoli: lunedì e martedì infatti sono previsti gli slalom di Coppa del Mondo in Alta Badia e a Madonna di Campiglio e adesso la presenza della squadra italiana è decisamente a rischio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) Brutte notizie per la Nazionale italiana di scimaschile. Infatti Giulianoe Tommasosono risultatial-19 oltre al tecnico Stefano Costazza. Gli altri atleti sono stati a loro volta sottoposti al test molecolare, ma la situazione potrebbe portare a decisioni non piacevoli: lunedì e martedì infatti sono previsti glidi Coppa del Mondo in Alta Badia e a Madonna di Campiglio e adesso la presenza dellaitaliana è decisamente a. SportFace.

