Sci alpino, i convocati dell'Italia per lo slalom in Alta Badia: Manfred Moelgg guida il gruppo azzurro, c'è il debuttante Tobias Kastlunger (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'Italia dello sci alpino maschile prende forma guardando a quel che sarà l'impegno del 21 dicembre nello slalom dell'Alta Badia. Come riferisci la FISI, il direttore sportivo Massimo Rinaldi e il direttore tecnico Roberto Lorenzi hanno diramato la formazione che si cimenterà sulle nevi italiane per ottenere un riscontro di prestigio. I convocati saranno Manfred Moelgg, Stefano Gross, Federico Liberatore, Alex Vinatzer, Simon Maurberger e il debuttante Tobias Kastlunger. Di particolare attenzione la presenza di Moelgg, visto quanto è accaduto con il Covid-19, mentre per il classe '99 di Kastlunger un'occasione da sfruttare, visto che nel 2019 si era fatto vedere grazie all'argento nel ...

