Schianto fatale sulla pista: muore giovane promessa del motocross (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sebastian Fortini è morto a 17 anni in seguito a un terribile incidente durante l'allenamento sulla pista da motocross. (Facebook)Tragico incidente ieri pomeriggio, giovedì 17 dicembre, nella pista da motocross di Traona, in Lombardia. Mentre si allenava in sella alla sua moto, Sabastian Fortini è rimasto vittima di un violento Schianto contro un albero che non gli ha lasciato scampo. La giovane promessa del motocross ha perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre correva a tutta velocità. Fortini pur indossando tutte le protezioni di sicurezza è morto poco dopo lo Schianto. I soccorsi del 118 sono intervenuti immediatamente sul posto con due ambulanze, insieme all'elisoccorso di Sondrio.

