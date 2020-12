Saronno | Lorenzo Perini ora sogna Tokyo | “Lo sport supera anche il Covid” I VIDEO

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 18 dicembre 2020) In ritiro con la Nazionale a Formia (LT),, atleta di, campione italiano nei 110 metri ostacoli, si racconta a Il Notiziario e traccia un bilancio di fine anno: dal lockdown alla vittoria ai campionati Italiani. •, come ricorderai questo 2020, l’anno della pandemia che ha messo in difficoltàil td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.