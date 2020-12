Sardegna tra zona rossa e arancione nel periodo delle Feste di Natale, le proposte sul tavolo del governo (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Visited 97 times, 97 visits today) Notizie Simili: Presentato il programma della Lista civica Tempio… DPCM 24 ottobre, calcio regionale sospeso,… Stop allo spostamento tra le regioni e ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Visited 97 times, 97 visits today) Notizie Simili: Presentato il programma della Lista civica Tempio… DPCM 24 ottobre, calcio regionale sospeso,… Stop allo spostamento tra le regioni e ...

CentotrentunoC : STORIA DEL #BASKET IN #SARDEGNA ?? Con Nando Mura @ilplaymaker_it scopriamo gli avvenimenti principali degli anni '… - GarauPina : RT @AnsaSardegna: Sanità: primi passi per rete oncologica e registro tumori. Tavolo tra Regione Sardegna, oncologi dell'Aiom e FederAnziani… - QuiMediaset_it : Nell'ultimo appuntamento stagionale con #Freedom Oltre il Confine il programma di #RobertoGiacobbo fa tappa in Ital… - Comune_Cagliari : Firmato il Protocollo di Intesa tra Comune di #Cagliari e Sardegna Film Commission L'Assessora alla Cultura Paola P… - SardegnaTurismo : Dolomiti e Sardegna tra i 10 posti da visitare per il @Guardian - Video Virgilio -