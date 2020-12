Sardegna, il consigliere di centrodestra vuole dare 650mila euro all’associazione composta da amici ed ex parenti: no della commissione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Seicentocinquantamila euro pescati dal bilancio regionale e assegnati senza alcuna selezione pubblica ad un’associazione sconosciuta e pressoché inattiva. Tutto grazie a un consigliere regionale di centrodestra e alla giunta del sardo-leghista Christian Solinas, che ha inserito il finanziamento nel disegno di legge sull’assestamento di bilancio. Se è vero che il provvedimento è stato poi cassato in commissione, è altrettanto pacifica la volontà politica dell’esecutivo di finanziare la Pro loco di Cagliari – fondata appena un anno fa – per la realizzazione di un ‘Sistema integrato di promozione territoriale‘. Ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare il progetto e ha appurato che diverse parti sono frutto di un copia-incolla da un documento del comune di Reggio Calabria sugli obiettori di coscienza, mentre altre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Seicentocinquantamilapescati dal bilancio regionale e assegnati senza alcuna selezione pubblica ad un’associazione sconosciuta e pressoché inattiva. Tutto grazie a unregionale die alla giunta del sardo-leghista Christian Solinas, che ha inserito il finanziamento nel disegno di legge sull’assestamento di bilancio. Se è vero che il provvedimento è stato poi cassato in, è altrettanto pacifica la volontà politica dell’esecutivo di finanziare la Pro loco di Cagliari – fondata appena un anno fa – per la realizzazione di un ‘Sistema integrato di promozione territoriale‘. Ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare il progetto e ha appurato che diverse parti sono frutto di un copia-incolla da un documento del comune di Reggio Calabria sugli obiettori di coscienza, mentre altre ...

Tutto grazie a un consigliere regionale di centrodestra e alla giunta del sardo-leghista Christian Solinas, che ha inserito il finanziamento nel disegno di legge sull’assestamento di bilancio. Se è ...

Continuità aerea, la Regione al Mit: proroga fino a marzo

A dirlo è l’assessore Giorgio Todde, che conferma l’indiscrezione lanciata dal consigliere del Movimento 5 stelle, Roberto Li Gioi. «Il bando della continuità aerea per la Sardegna ancora non c’è e ...

