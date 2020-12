Sardegna, chiuse le indagini su Solinas: è accusato di abuso d’ufficio e concussione per la nomina di due direttori generali (Di venerdì 18 dicembre 2020) abuso d’ufficio e concussione. Sono questi i reati contestati a vario titolo dal pm della procura di Cagliari Andrea Vacca al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, all’assessore regionale al Personale Valeria Satta e al capo di Gabinetto del governatore Maria Grazia Vivarelli, in relazione alle nomine del direttore generale della presidenza della Regione, Silvia Curto e del dg della Protezione civile regionale Antonio Pasquale Belloi, avvenute pochi mesi dopo l’insediamento della giunta di centrodestra nel giugno 2019. La procura ha concluso le indagini e in queste ore la Guardia di finanza sta notificando gli avvisi gli indagati. Nello specifico, a Solinas, Satta e Vivarelli viene contestato l’abuso d’ufficio in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020). Sono questi i reati contestati a vario titolo dal pm della procura di Cagliari Andrea Vacca al presidente della RegioneChristian, all’assessore regionale al Personale Valeria Satta e al capo di Gabinetto del governatore Maria Grazia Vivarelli, in relazione alle nomine del direttore generale della presidenza della Regione, Silvia Curto e del dg della Protezione civile regionale Antonio Pasquale Belloi, avvenute pochi mesi dopo l’insediamento della giunta di centrodestra nel giugno 2019. La procura ha concluso lee in queste ore la Guardia di finanza sta notificando gli avvisi gli indagati. Nello specifico, a, Satta e Vivarelli viene contestato l’in ...

