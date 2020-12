Sanzioni Usa a Turchia per acquisto dei missili russi: prima volta contro un Paese alleato. Così Washington vuol riportare Ankara ‘nei ranghi’ (Di venerdì 18 dicembre 2020) Washington ha deciso di “punire” Ankara per l’acquisto dalla russia dei sistemi di difesa missilistica S-400, concluso oltre un anno fa, varando l’imposizione di Sanzioni alla Turchia nell’ambito del Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), annunciato lo scorso 14 dicembre. Si tratta della prima volta che le Sanzioni americane vengono imposte su un Paese alleato, tra i principali membri della Nato, e della seconda volta in cui si sanziona l’acquisto delle batterie S-400 (il primo caso fu la Cina). Se l’omicidio dello scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh, del quale almeno tre ufficiali dell’intelligence americana erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020)ha deciso di “punire”per l’dallaa dei sistemi di difesastica S-400, concluso oltre un anno fa, varando l’imposizione diallanell’ambito del Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), annunciato lo scorso 14 dicembre. Si tratta dellache leamericane vengono imposte su un, tra i principali membri della Nato, e della secondain cui si sanziona l’delle batterie S-400 (il primo caso fu la Cina). Se l’omicidio dello scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh, del quale almeno tre ufficiali dell’intelligence americana erano ...

