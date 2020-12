Santo del giorno 18 Dicembre: chi era San Graziano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nell’anno 250 furono inviati da Roma sette vescovi per evangelizzare la Gallia, fra questi vi era Graziano. Gaziano obbedì agli ordini che gli erano stati impartiti, predicò il Vangelo nella Gallia Lugdunense , a Tours per ben cinquant’anni, dando vita anche alla diocesi di Tours. Tuttavia, gli inizi non furono affatto facili, data la grande ostilità che il popolo di Tours riservò nei suoi confronti, tanto da costringerlo a celebrare i rituali nelle catacombe. Nonostante ciò, il caparbio uomo non si arrese e superò ogni avversità, portando la sua sacra missione a compimento. Alla sua morte, lo seppellirono in un cimitero Cristiano nelle vicinanze di Tours. Successivamente, Martino di Tours fece spostare le sue spoglie nella chiesa dove poi venne costruita la cattedrale di Tours, oggi nota come ‘La Gatianne’, in onore del Santo. Il 18 ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nell’anno 250 furono inviati da Roma sette vescovi per evangelizzare la Gallia, fra questi vi era. Gaziano obbedì agli ordini che gli erano stati impartiti, predicò il Vangelo nella Gallia Lugdunense , a Tours per ben cinquant’anni, dando vita anche alla diocesi di Tours. Tuttavia, gli inizi non furono affatto facili, data la grande ostilità che il popolo di Tours riservò nei suoi confronti, tanto da costringerlo a celebrare i rituali nelle catacombe. Nonostante ciò, il caparbio uomo non si arrese e superò ogni avversità, portando la sua sacra missione a compimento. Alla sua morte, lo seppellirono in un cimitero Cristiano nelle vicinanze di Tours. Successivamente, Martino di Tours fece spostare le sue spoglie nella chiesa dove poi venne costruita la cattedrale di Tours, oggi nota come ‘La Gatianne’, in onore del. Il 18 ...

Venerdì 18 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Mafia: nuovo arresto per Giuseppe Costa, fu carceriere del piccolo Di Matteo

... Di Matteo che aveva già scontato venti anni di reclusione per il sequestro e l’uccisione del figlio dodicenne del pentito Mario Santo. Gli investigatori hanno anche perquisito l’abitazione di ...

Previsioni meteo Roma e Lazio per Natale e Santo Stefano: in arrivo freddo pioggia e neve

In arrivo, quindi, freddo, piogge e nevicate in montagna. Il maltempo, stando a quanto sostengono gli esperti del sito IlMeteo.it, arriverà già nella giornata della vigilia, il 24 dicembre, e si ...

