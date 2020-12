Sant’Angelo Lodigiano | terribile incidente frontale | un morto e tre feriti gravi

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Questa mattina, 18 dicembre 2020, intorno alle 6.50 si è verificato un, in provincia di di Lodi in Lombardia. Il violento scontro è avvenuto precisamente lungo la Ss 235 tra un furgone e un’auto. Sono quattro le persone rimaste coinvolte nell’. Immediato è stato l’intervento dei medici del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del luogo per poter liberare i passeggeri dei mezzi coinvolti neldalle lamiere. Sul luogo dell’anche i Carabinieri di Codogno, i quali al momento stanno effettuando tutte le indagini del caso per ricostruire la dinamica del. Leggi anche –> Natale in lockdown, nuove misure in arrivo: multe fino a mille ...