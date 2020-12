Sanremo 2021 | Fedez e Francesca Michielin di nuovo insieme | «Siamo cresciuti | ma siamo sempre noi»

Leggi su vanityfair

Il successo lo hanno accarezzato insieme sette anni fa, entrando, grazie a Cigno Nero e Magnifico, nel cuore e nella pancia del pubblico con naturalezza, macinando record su record e mantenendo intatte la freschezza e l'umiltà che li hanno sempre contraddistinti. Ora, dopo due percorsi artistici ricchi di premi e soddisfazioni, le voci di Fedez e di Francesca Michielin si rincontrano in occasione del settantunesimo Festival di Sanremo, che vedrà la prima partecipazione in assoluto per Fedez e la seconda per Francesca, che era arrivata seconda nel 2016 con Nessun grado di separazione. La canzone, stavolta, si intitola Chiamami per Nome, è stata scritta dallo stesso Federico e dalla stessa Francesca insieme a Mahmood, Davide Simonetta e Alessandro Raina ed è nata dalla voglia di rinsaldare un'amicizia che, col passare degli anni, si è rafforzata sempre di più. «Federico e io abbiamo collaborato tanto tempo fa. Eravamo sicuramente più giovani, ma oggi come allora è forte la nostra voglia di fare qualcosa di bello attraverso la musica. Se guardo indietro, siamo cambiati tantissimo, siamo cresciuti, abbiamo seguito le nostre strade, ma siamo sempre noi, con la stessa voglia di mostrarci come siamo» racconta Francesca Michielin ricordando quando, durante il lockdown, era stata invitata in diretta Instagram a esibirsi proprio da Fedez. «Non vedo l'ora di tornare a esibirmi all'Ariston ed essere insieme a lui su quel palco é un regalo grandissimo» insiste Michielin, fresca dell'uscita di Feat (Stato di natura), l'album pubblicato coraggiosamente ad inizio del lockdown. Più agitato, ma ricco di voglia di fare è, invece, Federico: «Il Festival ha fatto un grandissimo salto di qualità negli ultimi anni ed è tornato a rappresentare lo stato attuale della musica italiana, in tutta la sua contemporaneità. Con Francesca non ci sentivamo da un po' e ci siamo ritrovati durante il primo lockdown, grazie a una delle dirette IG che si facevano dai balconi. Dopo quell'occasione, abbiamo parlato di futuro, di cosa ci sarebbe piaciuto fare e alla fine siamo qui, insieme. In un anno senza concerti, Il Festival è l'unica grande occasione per cantare dal vivo» spiega Fedez che, dopo una pausa dalla scena musicale, è tornato in tutto il suo splendore con i singoli, certificati doppio platino, Bimbi per strada e Bella storia. Ora non resta che misurarsi insieme con il palco del Teatro Ariston, cercando di mantenere intatta l'energia che ha accompagnato gli artisti all'inizio della loro carriera.