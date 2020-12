Sanremo 2021: chi sono tutte le cantanti in gara al Festival (Di venerdì 18 dicembre 2020) Amadeus lo aveva promesso: «Sanremo 2021 sarà un’edizione dalla fortissima presenza al femminile», e così è stato. Dopo l’annuncio ieri sera, durante la finale di Sanremo Giovani, dei 26 Big che parteciperanno alla prossima edizione del Festival più amato dagli italiani, 10 sono interpreti femminili. A cui si sommano le due giovanissime finaliste di Sanremo Giovani. Sanremo 2021: le immagini delle cantanti femminili in gara sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna (Di venerdì 18 dicembre 2020) Amadeus lo aveva promesso: «sarà un’edizione dalla fortissima presenza al femminile», e così è stato. Dopo l’annuncio ieri sera, durante la finale diGiovani, dei 26 Big che parteciperanno alla prossima edizione delpiù amato dagli italiani, 10interpreti femminili. A cui si sommano le due giovanissime finaliste diGiovani.: le immagini dellefemminili insfoglia la gallery ...

Tg3web : Amadeus annuncia i 26 big in gara a Sanremo 2021. Tante sorprese ma anche molti veterani del teatro Ariston, come A… - SanremoRai : #Sanremo2021, ecco i 26 Campioni in gara! Rivedi il servizio del @Tg1Raiofficial su #RaiPlay ?? - Annalis75327421 : RT @clocchan: Sogno in grande se voglio Marco e Alessandro ospiti a Sanremo 2021? - CronacaSocial : ?? #Morgan escluso da #Sanremo2021. L'artista scrive ad #Amadeus: 'Insultato e punito'. LEGGI LA LETTERA??… - zazoomblog : Sanremo 2021 Orietta Berti tra i Big: «Ho avuto il coronavirus. Osvaldo non sta ancora bene» - #Sanremo #Orietta… -